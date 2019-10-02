Во вторник, 1 октября, в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось первое заседание Депутатского центра при местном политсовете города Рязани.

В его работе приняли участие депутаты Госдумы Елена Митина и Андрей Красов, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

Собравшимися были подняты вопросы, связанные с реализацией партпроекта «Комфортная городская среда», внесением изменений ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проблемами межведомственного взаимодействия.

В ходе заседания депутаты Рязанской городской Думы озвучили ряд инициатив, по их мнению, необходимых для корректировки законодательства с целью устранения проблем в решении практических вопросов в муниципалитетах.

Сред них – привлечение собственников жилых помещений в многоквартирных домах к уборке прилегающей к домам территории, внесение изменений в закон о персональных данных в части предоставления ГИБДД органам местного самоуправления сведений о владельцах автотранспорта при составлении протоколов за парковку за газонах, внесение изменений в Закон Рязанской области «Об административных правонарушениях» или разработка и принятие областного закона об обеспечении тишины и спокойствия граждан, необходимость разработки нормативно-правовой базы, регулирующей процедуру сноса брошенных сооружений (домов, сараев и других построек), а также механизма по осуществлению этой процедуры.

– Такие встречи очень полезны, потому что позволяют определить те проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при исполнении законодательства, выявить пробелы и правовые коллизии, требующие устранения на областном и федеральном уровнях. Все инициативы, озвученные в ходе сегодняшнего заседания, будут рассмотрены депутатами Рязанской областной Думы, а также переданы в соответствующие комитеты Госдумы, – отметила Елена Митина.

В завершение заседания все участники высказались за необходимость продолжения диалога между депутатами всех уровней. Следующая встреча запланирована на начало декабря.