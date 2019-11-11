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РязаньОбщество

Устранить недостатки на мосту через Оку должны до начала снегопадов и установления неблагоприятной погоды. Об этом руководитель ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов рассказал в эфире «Радио России». Он отметил, что генподрядчик не устранил недостатки, допущенные при ремонте солотчинского моста, и объект заказчиком не принят.

Соколов рассказал, что неровное покрытие стало неудачным экспериментом. Губернатор Николай Любимов поставил задачу устранить недостатки до наступления неблагоприятных погодных условий.

Напомним, мост ремонтировали в июне–октябре 2018 года. За это время были заменены деформационные швы, уложено новое полимерное покрытие, на отдельных участках — уложен асфальт. Однако, горожане остались недовольны качеством работ.

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