Соцсети: ночью в рязанский бар пришёл ОМОН

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В ночь на субботу, 21 марта, в заведение «A.M.Bar» в Рязани приехал ОМОН. Видео с места событий опубликовано в инстаграме.



– В эту пятницу найдём повод для веселья! – написано в группе бара в ВК. – Никакой паники, только улыбки и хорошее настроение в клубе A.M.Bar. Кстати, у нас имеется достаточный запас макарон и других продуктов, чтобы вкусно накормить всех гостей!



Стоит отметить, что усилить рейдовые мероприятия с участием правоохранительных органов по местам массового скопления молодёжи поручила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Так в городе стараются не допустить распространения коронавируса.

