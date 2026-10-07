Власти Рязани назвали срок завершения благоустройства парка Героев-чернобыльцев

Жители Рязани получили ответ на вопрос о судьбе парка Героев-чернобыльцев. Диалог между горожанами и региональной властью состоялся в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

Пользователи соцсетей поинтересовались, когда зона отдыха будет окончательно приведена в порядок.

«Некоторое время назад работы стартовали, потом были найдены человеческие останки и какие-то ещё предметы. Когда парк будет доведён до ума?» — интересуются рязанцы.

В ответ на запрос жителей администрация города Рязани дала ответ. По информации муниципальных властей, все необходимые работы по благоустройству парка Героев-чернобыльцев будут полностью завершены до 15 ноября 2026 года.