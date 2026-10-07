Фото Правительства Рязанской области
Общество

В Рязанской области пенсионеров обучают цифровой грамотности

Олеся Чугунова
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В Рязанской области продолжается цикл просветительских мастер-классов «Цифровая грамотность для старшего поколения». Организатором выступает региональное Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Занятия проводятся в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Специалисты Центра информационных технологий обучают представителей старшего возраста работе с мобильными приложениями и помогают им освоить безопасное поведение в интернете. Особое внимание уделяется информированию граждан о возможных угрозах, с которыми можно столкнуться при использовании цифровых технологий.

Очередной мастер-класс на тему «Соцсети и мессенджеры для общения: ВКонтакте, Одноклассники» состоялся на площадке Совета ветеранов Советского округа города Рязани. Участникам объяснили принципы устройства социальных сетей, подробно остановились на настройках приватности и правилах цифрового этикета. Пенсионеров также научили распознавать фейковые посты и подозрительные ссылки.

Все полученные знания участники смогли сразу закрепить на практике. В ходе занятия пожилым людям помогали цифровые волонтеры, которые сопровождали их на каждом этапе обучения и отвечали на возникающие вопросы.

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