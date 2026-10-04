В Рязанской области 7 октября пройдет проверка систем оповещения

Министерство цифрового развития Рязанской области предупреждает население о проведении комплексной плановой проверки региональной системы экстренного оповещения. Сирены прозвучат в среду, 7 октября. Проверка направлена на подтверждение готовности инфраструктуры к оперативному информированию граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Проверка будет проходить в два этапа, чтобы охватить разные аудитории в течение дня:
- Утренний этап: с 10:40 до 10:43. В течение трех минут будут активированы электромеханические сирены. Сразу после этого, ровно на одну минуту, произойдет плановая перебивка эфирного телерадиовещания. В это время в эфире прозвучит официальное информационное сообщение о проведении проверки.
- Дневной этап: с 14:20 до 14:23. Сигнал электромеханических сирен прозвучит повторно в течение трех минут.
Ведомство отдельно подчеркивает, что данное мероприятие носит исключительно профилактический характер. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике при звуке сирен или временном прерывании теле- и радиопрограмм.