Изображение: freepik.com
Общество

В Рязанской области 7 октября пройдет проверка систем оповещения

Анастасия Мериакри
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Министерство цифрового развития Рязанской области предупреждает население о проведении комплексной плановой проверки региональной системы экстренного оповещения. Сирены прозвучат в среду, 7 октября. Проверка направлена на подтверждение готовности инфраструктуры к оперативному информированию граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проверка будет проходить в два этапа, чтобы охватить разные аудитории в течение дня:

  • Утренний этап: с 10:40 до 10:43. В течение трех минут будут активированы электромеханические сирены. Сразу после этого, ровно на одну минуту, произойдет плановая перебивка эфирного телерадиовещания. В это время в эфире прозвучит официальное информационное сообщение о проведении проверки.
  • Дневной этап: с 14:20 до 14:23. Сигнал электромеханических сирен прозвучит повторно в течение трех минут.

Ведомство отдельно подчеркивает, что данное мероприятие носит исключительно профилактический характер. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике при звуке сирен или временном прерывании теле- и радиопрограмм.

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