В Рязани установят памятник Николаю Чудотворцу

Памятник святителю Николаю Чудотворцу установили ночью 7 октября рядом с Николо-Ямским храмом в Рязани. Об этом сообщил настоятель храма Дмитрий Фетисов.
«Слава Богу, сегодня ночью привезли и установили рядом с нашим Николо-Ямским Храмом этот замечательный памятник свт. Николаю Чудотворцу — покровителю путешествующих!» — написал священнослужитель.
Дмитрий Фетисов поблагодарил губернатора Рязанской области Павла Малкова, зампреда Наталью Суворову и главу администрации Рязани Бориса Ясинского за участие в реализации проекта.
Дата и время торжественного освящения памятника пока неизвестны. По словам настоятеля, приходу предстоит благоустроить южную часть территории храма.