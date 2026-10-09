В Рязани нашли 4-летнего мальчика, потерявшегося в поселке Строитель

Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка, потерявшегося на территории Октябрьского района города Рязани. Инцидент, который мог закончиться трагедией, благодаря слаженным действиям полиции завершился благополучно.

Сегодня, 9 октября, в дежурную часть Отдела МВД России по Октябрьскому району поступило тревожное сообщение. Заявители сообщили, что в поселке Строитель пропал 4-летний мальчик, который ушел в неизвестном направлении.

На поиски ребенка незамедлительно ориентировали все наружные службы полиции. Благодаря оперативности и внимательности сотрудников МВД, мальчика обнаружили на одной из улиц поселка.

В настоящее время ребенок передан своим законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.