В РПЦ рассказали, что делать, если встретили на улице бездомного

В Русской православной церкви (РПЦ) напомнили гражданам о правилах безопасной и эффективной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, призвав доверять эту работу профессионалам.

Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин дал алгоритм действий для прохожих.

«Если бездомный ранен, нужно вызывать скорую. Если ведет себя агрессивно, – полицию», – пояснил представитель Церкви для РИА Новости. Он также добавил, что в случае сильного опьянения можно вызвать наряд полиции, который при наличии в городе доставит человека в вытрезвитель.

Если же человек просто спит на улице, эксперт не рекомендует сразу звонить медикам: «Бывает, он просыпается и спрашивает: «зачем?». Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая».

Чтобы помощь была адресной, гражданам советуют заранее сохранить контакты профильных организаций своего города. Если такие данные неизвестны, можно позвонить по единому номеру 112, и диспетчеры перенаправят вызов в нужную службу.

Также работает всероссийская церковная горячая линия помощи: 8-800-70-70-222. Позвонить туда за поддержкой могут как неравнодушные граждане, так и сами бездомные. Кроме того, при поддержке Синодального отдела разработано мобильное приложение «Помощь бездомным людям», где в режиме реального времени на карте отображаются все организации, оказывающие поддержку в разных регионах.

Андрей Якунин подчеркнул, что милосердие не должно идти вразрез с личной безопасностью. «Можно дать бездомному на улице еду, но из соображений безопасности не стоит пускать его к себе домой», – заключил он.

На сегодняшний день при участии РПЦ в России действуют 103 приюта для бездомных, социальные столовые и проекты экстренной помощи. В этих учреждениях с людьми работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники, помогая восстановить документы и найти работу, а священники оказывают духовную поддержку.