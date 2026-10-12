Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В РПЦ рассказали, что делать, если встретили на улице бездомного

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Русской православной церкви (РПЦ) напомнили гражданам о правилах безопасной и эффективной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, призвав доверять эту работу профессионалам.

Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Андрей Якунин дал алгоритм действий для прохожих.

«Если бездомный ранен, нужно вызывать скорую. Если ведет себя агрессивно, – полицию», – пояснил представитель Церкви для РИА Новости. Он также добавил, что в случае сильного опьянения можно вызвать наряд полиции, который при наличии в городе доставит человека в вытрезвитель.

Если же человек просто спит на улице, эксперт не рекомендует сразу звонить медикам: «Бывает, он просыпается и спрашивает: «зачем?». Сначала нужно спросить, нужна ли помощь, какая».

Чтобы помощь была адресной, гражданам советуют заранее сохранить контакты профильных организаций своего города. Если такие данные неизвестны, можно позвонить по единому номеру 112, и диспетчеры перенаправят вызов в нужную службу.

Также работает всероссийская церковная горячая линия помощи: 8-800-70-70-222. Позвонить туда за поддержкой могут как неравнодушные граждане, так и сами бездомные. Кроме того, при поддержке Синодального отдела разработано мобильное приложение «Помощь бездомным людям», где в режиме реального времени на карте отображаются все организации, оказывающие поддержку в разных регионах.

Андрей Якунин подчеркнул, что милосердие не должно идти вразрез с личной безопасностью. «Можно дать бездомному на улице еду, но из соображений безопасности не стоит пускать его к себе домой», – заключил он.

На сегодняшний день при участии РПЦ в России действуют 103 приюта для бездомных, социальные столовые и проекты экстренной помощи. В этих учреждениях с людьми работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники, помогая восстановить документы и найти работу, а священники оказывают духовную поддержку.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году
Следующая статья
Две компании оставили без света жителей Рязани, им грозят штрафы
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Экология, природа, животные

В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Темы
Общество

Две компании оставили без света жителей Рязани, им грозят штрафы

Днем 12 октября в Рязани зафиксировано два случая отключения электроэнергии, произошедших по вине сторонних организаций.
Общество

Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году

В свой примерный список получатель подарков экономист включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку.
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Общество

Рязань победила во всероссийском конкурсе «Города встречают-2026»

Высокую оценку жюри получил уникальный проект «Дизайн-код.Рязань», который за последние годы стал настоящей визитной карточкой областного центра.
Происшествия

В Рязанской области изъяли 36 литров нелегального алкоголя

В ходе проверок стражи порядка выявили и пресекли 120 фактов нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, полицейские привлекли к ответственности 37 российских работодателей.
Общество

Малков поручил проверить итоги концессии котельной в Старожиловском районе

Котельная, обеспечивающая теплом 11 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, перешла под управление муниципалитета, а губернатор Павел Малков инициировал проверку обстоятельств предыдущей концессии.
Экономика и бизнес

Инвестиционные уполномоченные Рязанской области прошли обучение в Корпорации развития

В первый день успешным опытом по привлечению в регион инвестиций, запуску крупных инвестпроектов и созданию СЭЗ и технопарков поделился генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Кирюхин.
Происшествия

Суд отправил в колонию мужчину за уклонение от административного надзора в Рязанкой области

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, в отношении которого ранее был установлен административный надзор с возложением ряда ограничений, нарушил предписания закона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье