Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В центре Рязани из-за аварии отключили электричество 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани несколько улиц остались без электричества из-за технологического нарушения. Отключение произошло в 10:37, сообщили в РГРЭС.

Электроснабжение нарушено на Соборной площади, Кремлевском Валу, Новослободской, в Посадском переулке и поселке Остров.

Аварийная бригада РГРЭС локализует поврежденный участок сети. После этого специалисты приступят к восстановлению подачи электроэнергии.

Ориентировочное время устранения последствий аварии — два часа.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться в РГРЭС по телефону 55-01-12.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Что запрещено делать 7 октября на Феклу Запрядальницу и народные приметы, чтобы не потерять удачу и деньги
Следующая статья
17-летний мотоциклист и 19-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Рязанью
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Новости России

Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ,...
Темы
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет комедийный сериал «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным 

Это терапевтическая бадди-комедия о том, как подружиться с собственной головой. Сериал из 16 серий снят компанией Good Story Media.
Погода

Солнце резко активизировалось, к Земле движутся облака плазмы

Во время вспышек в космос выбросились как минимум два крупных облака плазмы. Предварительно они движутся в сторону Земли.
Транспорт и дороги

17-летний мотоциклист и 19-летняя пассажирка пострадали в ДТП под Рязанью

Авария произошла примерно в 13:40 на 60-м километре автодороги Рязань — Спас-Клепики, в районе подъезда к поселку Варские.
Политика

Эксперт РАН рассказала, почему США и Китай не смогут прекратить конфронтацию

Заклязьминская прогнозирует сохранение напряженности сразу по нескольким направлениям — от торговли и технологий до вопросов безопасности.
Спорт

«Мы не сдались. И не сдадимся». ХК «Рязань-ВДВ» обратился к болельщикам перед домашними играми

ХК «Рязань-ВДВ» на странице ВКонтакте опубликовал обращение к болельщикам после неудачной серии игр и призвал их поддержать команду.
Медицина

В Рязани родился мальчик весом 4,83 кг и двойняшки по 985 и 990 граммов

В сентябре в Перинатальном центре Рязани родились 460 малышей. Среди них 232 мальчика и 228 девочек.
Общество

Пенсионерка из Рязанской области получила жилье после 20 лет жизни во времянке

Помощь женщине, имеющей инвалидность II группы, оказали после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и рязанского омбудсмена Натальи Епихиной в прокуратуру.
Происшествия

Рязанец сжег «Гелендваген» за 26 млн из мести после дорожной ссоры

Рязанец поссорился с водителем Mercedes-Benz, который ехал следом за ним. После ссоры автомобилист уехал. Подсудимый запомнил номер, цвет и марку машины и решил найти своего обидчика.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье