В центре Рязани из-за аварии отключили электричество 

В Рязани несколько улиц остались без электричества из-за технологического нарушения. Отключение произошло в 10:37, сообщили в РГРЭС.
Электроснабжение нарушено на Соборной площади, Кремлевском Валу, Новослободской, в Посадском переулке и поселке Остров.
Аварийная бригада РГРЭС локализует поврежденный участок сети. После этого специалисты приступят к восстановлению подачи электроэнергии.
Ориентировочное время устранения последствий аварии — два часа.
По вопросам электроснабжения жители могут обратиться в РГРЭС по телефону 55-01-12.