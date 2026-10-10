Татьяна Панфилова оценила качество ремонта двора на улице Крупской в Рязани

Благоустройство дворовой территории дома №25 по улице Крупской в Рязани завершено. Подрядчик заменил старое асфальтовое покрытие на придомовой территории и заездах к ней, а также обновил пешеходную дорожку. Качество проведенного ремонта вместе с представителями жителей оценила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Во дворе дома №4 корпус 1 по улице Молодцова ремонт еще продолжается. На встрече с жителями и представителем управляющей компании обсудили этапы благоустройства. На данный момент проводятся укладка щебня и установка новых бордюров. В ближайшее время начнется асфальтировка.