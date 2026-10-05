Суд признал банкротом рязанское дорожно-транспортное хозяйство за долг в 5 млн рублей

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о признании несостоятельным общества с ограниченной ответственностью «Рязанское дорожно-транспортное хозяйство». Инициатором процедуры выступило ООО «Кондрата», обратившееся в суд с заявлением о банкротстве должника из-за наличия непогашенной задолженности.

Общая сумма требований кредитора, подтвержденная в ходе разбирательства, составила 5 123 139 рублей 15 копеек. Проанализировав и оценив представленные доказательства, судебная инстанция сочла необходимым удовлетворить заявленные требования и ввести в отношении имущества должника упрощенную процедуру банкротства, а именно конкурсное производство.

Ключевым фактором при вынесении решения стало то, что процедура была инициирована в режиме «отсутствующего должника». Суд установил, что юридическое лицо фактически прекратило свою хозяйственную деятельность. В качестве главного доказательства этого факта выступило отсутствие каких-либо операций по банковским счетам общества в течение последних двенадцати месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о банкротстве.

На момент публикации материала решение не вступило в законную силу.