Сложности с коммуникациями замедлили прокладку кабеля в Кальном

В Рязани продолжается масштабная реконструкция электросетей в микрорайоне Кальное. Представители АО «РГРЭС» поделились актуальным статусом работ, объяснив временное замедление темпов на одном из участков и подтвердив соблюдение общих сроков реализации проекта.

Как отметили в компании, на отдельном участке, ведущем к жилому комплексу «Паруса», скорость работ временно снизилась. Причиной стало большое скопление существующих подземных коммуникаций, что существенно усложнило процесс прокладки нового кабеля под дорожным полотном.

Чтобы исключить любые риски и обеспечить максимальную безопасность, подрядчикам пришлось привлечь специализированную электротехническую лабораторию. Несмотря на возникшие технические нюансы, работы на объекте ведутся в непрерывном режиме. Уже на следующей неделе строительная техника и бригады приступят к работам непосредственно на территории ЖК «Паруса».

Согласно утвержденному графику, новая кабельная линия будет полностью введена в эксплуатацию в октябре 2026 года.