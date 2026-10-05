Рязанка требует проверить водителей автобусов, которые проехали остановку и задели дверьми ребенка

Очередной инцидент, связанный с нарушением правил перевозки пассажиров в Рязани, стал поводом для обращения к власти. Жительница города оставила жалобу в комментариях под постом губернатора Павла Малкова ВКонтакте, рассказав о грубом нарушении со стороны водителей общественного транспорта.

По словам заявительницы, 5 октября 2026 года около 7:45 на остановке «Кальное» (в направлении центра города) автобус 17-го маршрута проехал мимо, проигнорировав ожидающих пассажиров. Вслед за ним аналогичным образом поступил водитель автобуса 16-го маршрута: он также миновал посадочную площадку и остановился в стороне от нее, вынудив людей бежать за движущимся транспортом, чтобы успеть на посадку.

Самый тревожный момент произошел, когда женщина с ребенком пыталась зайти в салон второго автобуса. Водитель, не дождавшись завершения посадки, начал закрывать двери, в результате чего створки задели ребенка. Мать оценила действия водителя как абсолютно неприемлемые и потребовала проведения проверки.

Инцидент не остался без внимания. Представители администрации города Рязани отреагировали на обращение в социальных сетях. В комментарии чиновники принесли извинения за произошедшее и пообещали принять меры.