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Общество

Рязанцам рассказали, как проверить график плановой замены электросчетчиков

Олеся Чугунова
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Компания «Р-Энергия» напоминает, что информация о плановых заменах приборов учета электроэнергии теперь доступна на официальном сайте r-energiya.ru. Сервис работает быстро и удобно, а нужные сведения можно получить всего за несколько кликов.

График выездов специалистов для установки или замены счетчиков опубликован в разделе «Населению – Электроснабжение – Плановые выезды по ИПУ». Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Чтобы проверить, запланированы ли работы по конкретному адресу, достаточно ввести в специальную форму номер лицевого счета и подтвердить его. Тем, кто не помнит номер, потребуется авторизация на сайте.

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