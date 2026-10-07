Ряд пенсионеров могут получить выплату до 440 тысяч рублей

Многие граждане России, родившиеся до 1966 года, могут иметь на своих индивидуальных лицевых счетах значительные пенсионные накопления, о существовании которых они даже не подозревают. Как пояснил в беседе с изданием RT депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Каплан Панеш, при определенных условиях эти средства можно забрать единовременно в размере до 440 тысяч рублей.

Речь идет о средствах, которые формировались за счет нескольких источников: взносов работодателей в период с 2002 по 2004 год, участия в программе государственного софинансирования пенсий или направления средств материнского капитала на накопительную часть.

Парламентарий подчеркнул, что обратиться за выплатой можно при достижении «старого» пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Если гражданин имеет право на досрочную пенсию, он может претендовать на выплату раньше, но в этом случае потребуются подтвержденные стаж и пенсионные коэффициенты. Однако при достижении указанных 55 и 60 лет жесткие требования по стажу и баллам для получения именно единовременной выплаты не предъявляются.

Ключевым критерием для получения всей суммы сразу является расчетный размер накопительной пенсии. Он должен быть равен или меньше 10 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера.

«В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. 10% — это 1 628,80 рубля. Умножаем на ожидаемый период выплаты — 270 месяцев. Получаем 439 776 рублей. Если ваши накопления меньше этой суммы — вы получаете всё сразу», — пояснил депутат. Если же сумма превышает этот порог, назначается ежемесячная накопительная пенсия.

Заявление необходимо подавать тому страховщику, у которого формировались накопления. Если это Социальный фонд России (СФР), обратиться можно лично, через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте фонда. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), заявление подается непосредственно в этот фонд.

Повторно претендовать на единовременную выплату можно не чаще одного раза в пять лет. Каплан Панеш сделал предупреждение: подавать заявление нужно строго до назначения пожизненной накопительной пенсии. После того как пожизненная выплата будет оформлена, забрать все накопления разом уже не получится.