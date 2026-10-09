Россияне стали больше откладывать на пенсию вместе с работодателями

За девять месяцев 2026 года россияне вместе с работодателями направили 4,2 млрд рублей на формирование дополнительной пенсии в СберНПФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 28%. Об этом сообщила генеральный директор СберНПФ и партнёр СберИнвестиций Ольга Изюмова.

По данным компании, сотрудники стали активнее пользоваться корпоративными пенсионными программами, которые позволяют копить на будущую пенсию за счёт собственных взносов и доплат работодателя.

Особенно заметно вырос интерес к программе «Паритетная». В январе-сентябре 2026 года россияне вдвое чаще открывали счета в рамках этой корпоративной пенсионной программы. Работник самостоятельно пополняет накопления, а компания добавляет к ним свои взносы.

Спрос на такую льготу среди сотрудников финансовой сферы увеличился в два раза. В логистике и сфере услуг число желающих участвовать в программе выросло в полтора раза.

Кто чаще копит на пенсию с работодателем

Основными участниками корпоративных пенсионных программ остаются миллениалы, родившиеся в 1981-1996 годах. На них приходится 56% новых договоров, заключённых в 2026 году.

Зумеры, появившиеся на свет после 1997 года, оформили 23% новых пенсионных копилок. Представители поколения X, родившиеся в 1965-1980 годах, составили 20%. На бумеров 1949-1964 годов рождения пришёлся оставшийся 1%.

Как рассказала Ольга Изюмова, молодые сотрудники всё чаще задумываются о долгосрочных накоплениях. В 2024 году доля зумеров среди участников корпоративной пенсионной программы составляла 15%, а в 2026 году достигла 23%.

«За девять месяцев 2026 года миллениалы стали в два раза чаще копить на пенсию с работодателем, зумеры — в три раза чаще, чем год назад», — отметила руководитель СберНПФ.

Почему компании предлагают корпоративную пенсию

Корпоративная пенсионная программа позволяет сотруднику постепенно формировать дополнительный доход на период после завершения карьеры. В зависимости от условий программы часть взносов может перечислять работодатель.

Изюмова считает, что сотрудникам нужно чаще рассказывать о таких возможностях. По её мнению, обязательное информирование со стороны работодателей помогло бы людям разобраться в доступных способах пенсионных накоплений.

Чем раньше человек начинает регулярно откладывать деньги, тем больше времени остаётся для формирования пенсионного капитала. При этом итоговый размер выплат зависит от условий программы, объёма взносов и результатов инвестирования.