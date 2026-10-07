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Общество

Россиянам рассказали, как сократить потери тепла и не переплачивать за отопление

Анастасия Мериакри
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С наступлением отопительного сезона многие жители многоквартирных домов сталкиваются с ситуацией, когда батареи горячие, а в помещении все равно прохладно, либо счета за тепло оказываются неоправданно высокими. Генеральный директор компании «Объединенный центр обслуживания» Евгений Беляев в комментарии для «Ленты.ру» назвал несколько способов, которые помогут сохранить тепло и снизить расходы на коммунальные услуги.

Первым делом эксперт советует проверить герметичность квартиры. Со временем резиновые уплотнители на пластиковых окнах изнашиваются, фурнитура сбивается и требует регулировки, а через монтажные швы может начать проникать холодный воздух с улицы. Простой тест: проведите рукой вдоль рамы и мест прилегания створок. Если чувствуется сквозняк, окно закрывается недостаточно плотно. Решение — замена уплотнителя или вызов мастера для регулировки фурнитуры. Аналогичную проверку стоит провести и для входной двери.

Значительная часть тепла от радиатора часто уходит впустую, нагревая наружную стену за ним. Установка специального теплоотражающего экрана позволяет перенаправить это тепло обратно в комнату. По словам Беляева, наибольший экономический эффект этот метод дает в домах с плохо утепленными фасадами. Важно установить экран так, чтобы он не блокировал естественную циркуляцию теплого воздуха вокруг батареи.

Второй шаг — монтаж терморегуляторов на радиаторы. Они позволяют поддерживать заданную температуру и не «отапливать улицу» при проветривании. Исследования показывают, что такие устройства способны снизить расход тепла на 10–20 процентов. Однако перед покупкой эксперт настоятельно рекомендует проконсультироваться с управляющей компанией, так как терморегуляторы можно установить не на каждую систему отопления.

На уровне всего дома сэкономить помогают прибор учета тепла и погодозависимая автоматика, которая регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры на улице. При наличии счетчика жители платят за фактически потребленное тепло, а не по усредненному нормативу.

Если же отопление работает плохо, Евгений Беляев призывает не мириться с дискомфортом, а обращаться в диспетчерскую службу и управляющую компанию. Промывка системы, удаление воздушных пробок и регулировка — это прямая обязанность УК, относящаяся к содержанию общего имущества дома. Особенно актуальна промывка труб и радиаторов, внутри которых со временем накапливаются отложения, мешающие нормальной циркуляции воды и снижающие теплоотдачу.

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