Проверку системы оповещения населения Рязанской области перенесли на 9 октября

Плановая проверка готовности систем оповещения населения Рязанской области, которая изначально была запланирована на 7 октября 2026 года, состоится позже. Соответствующее решение о переносе мероприятия приняло Правительство Российской Федерации.

Согласно обновленному графику, тестирование систем пройдет в пятницу, 9 октября. При этом временные интервалы проведения проверки остались без изменений. В промежутках с 10:40 до 10:43, а также с 14:20 до 14:23 по местному времени будет произведен кратковременный запуск электросирен. Ровно в 10:43 в эфире общедоступных федеральных и региональных теле- и радиоканалов начнется трансляция специальных информационных сообщений, информирующих граждан о том, что идет плановая проверка.

Власти и спасательные службы настоятельно просят жителей не поддаваться панике при звуке сирен или при прерывании теле- и радиовещания. Все действия носят исключительно учебный характер и направлены на поддержание готовности инфраструктуры гражданской обороны.