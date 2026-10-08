Плавающие фонтаны появились у пруда в Елатьме после благоустройства

В поселке Елатьма завершилась масштабная работа по преображению одной из общественных территорий. На улице Луначарского полностью обновлена зона отдыха вокруг «Городского пруда», которая стала новым центром притяжения для местных жителей и гостей поселка.

Данный объект был выбран самими жителями в рамках голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Обновленная зона отдыха получила современный облик и необходимую инфраструктуру. На территории установлено новое освещение, что позволяет безопасно гулять здесь и в вечернее время. Проведено масштабное озеленение, высажены деревья и кустарники.

Для самых маленьких посетителей обустроена современная детская площадка, а для взрослых и гостей поселка — смотровая площадка с видом на водную гладь. Настоящим украшением обновленного пространства стали плавающие фонтаны с декоративной подсветкой, которые создают уникальную атмосферу и делают пруд визитной карточкой поселка.

Теперь территория вокруг «Городского пруда» стала по-настоящему комфортным местом, где приятно проводить время и отдыхать всей семьей.