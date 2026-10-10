Павел Малков поддержал месячник озеленения в Рязани

В субботу, 10 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в озеленении областного центра. Глава региона присоединился к месячнику по высадке деревьев, стартовавшему 1 октября.

Вместе с главой администрации Борисом Ясинским и зампредом правительства Андреем Журко губернатор высадил четыре липы и два клена на улицах Полонского и Свободы. Павел Малков отметил, что традиционная акция проводится в регионе уже третий год и находит отклик как у жителей, так и у организаций.

«15 октября будем сажать много деревьев на улице Есенина, 16 октября – в Воскресенском сквере. Тоже обязательно приму участие», – отметил глава региона.

Всего в октябре 2026 года в Рязанской области планируется высадить более 20 тысяч деревьев и кустарников. Дни озеленения будут проходить каждую пятницу до конца месяца. Присоединиться к работам могут все желающие — для координации участников создан чат-бот акции «Октябрь – месяц озеленения» в мессенджере «Maкс».