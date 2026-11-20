Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил Рязань с рабочим визитом, в ходе которого лично оценил ход строительства школы для одаренных детей в Мервино. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 52 процента.

На площадке уже полностью возведен контур здания. Объект обеспечен теплом благодаря запуску газовой котельной. До конца ноября 2026 года планируется ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции, что позволит обеспечить объект необходимой электроэнергией для продолжения внутренних работ.

В учебном корпусе смогут заниматься 800 учащихся 7–11 классов, поступление будет организовано по федеральному конкурсу. В комплексе также будут лаборатории и мастерские, спортзалы, бассейн, телестудия, общежитие на 300 мест и парк.

«Школа даст новый импульс развитию всего Мервино. Планируем развивать дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуру микрорайона. Заранее продумываем, как благоустроить территорию. На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 52%. Стены, перекрытия и лестницы уже готовы. Сейчас строители укладывают кровлю, устанавливают окна, отделывают фасады и прокладывают инженерные сети», — отметил Павел Малков.

Возведение образовательного центра ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Проект реализуем по нацпроекту «Молодёжь и дети». Будущая школа задумана как эталонная модель для всей страны. В ее стенах планируется углубленное изучение дисциплин, а также внедрение передовых педагогических методик и современных технологий. В рамках общенациональной стратегии до 2030 года в России планируется построить 12 подобных учреждений, и рязанская школа станет одной из первых, открывших свои двери для талантливых учеников.

По итогам осмотра площадки Сергей Кравцов поставил перед подрядчиками и региональными властями четкую задачу — обеспечить стопроцентную готовность объекта к началу нового учебного года. Параллельно со строительными работами в скором времени стартует конкурсный отбор педагогов и профильных специалистов.