Парковка на газонах обошлась рязанцам в 8,6 миллиона рублей

С начала года административные комиссии при администрации Рязани привлекли к ответственности 6318 нарушителей правил парковки. Общая сумма наложенных штрафов превысила 8,6 миллиона рублей.

Среди оштрафованных — 110 юридических лиц, которые заплатят за свои нарушения более 1,1 миллиона рублей. Причиной стали случаи размещения автомобилей на газонах, цветниках, территориях с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках.

Согласно действующему законодательству, за парковку на озелененных территориях и площадках для отдыха предусмотрены следующие санкции: для граждан — штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для организаций — от 10 до 30 тысяч рублей.