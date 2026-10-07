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Общество

Около 700 жителей Рязанской области отправятся на срочную службу

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области продолжается осенняя призывная кампания. Молодые люди уже начали прибывать в военные комиссариаты для прохождения необходимых процедур перед отправкой в воинские части, сообщает ГТРК «Ока».

По планам Министерства обороны, в период с октября по декабрь текущего года в ряды Вооруженных сил России планируется направить 120 тысяч новобранцев по всей стране. Из Рязанской области на срочную службу уйдут около 700 человек.

В региональном военном ведомстве подчеркивают важный момент, волнующий многих призывников и их родителей: молодые люди, проходящие срочную службу, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции или в новые регионы Российской Федерации.

Значительно снизить нагрузку на призывные пункты в этом году позволила практика, при которой медицинское освидетельствование и психологический отбор проводились на протяжении всего года.

Изменился и механизм вызова граждан. Как отметил исполняющий обязанности военного комиссара Рязанской области подполковник Олег Артемов, бумажные повестки постепенно отходят на второй план.

«Оповещение граждан для отправки в вооруженные силы проходит через единый реестр воинского учета, это сейчас основа основ оповещения граждан», — подчеркнул он.

Военный комиссар Московского и Железнодорожного районов города Рязани подполковник Сергей Попов сообщил, что медицинскую комиссию в военкоматах сейчас проходят не только подлежащие призыву граждане, но и резервисты, выразившие желание заключить контракт для службы в мобильных огневых группах.

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