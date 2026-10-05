Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим. Фото: ryazeparh.ru
Общество

Митрополит Никодим объяснил, что значит «взять крест свой и идти за Христом»

Алексей Самохин
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Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим 4 октября совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. После богослужения архипастырь обратился к прихожанам и рассказал о смысле жизни, христианском понимании свободы и значении собственного креста.

Как митрополит объяснил смысл жизни

В Неделю 18-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, в день отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня митрополит Никодим совершил богослужение в главном кафедральном храме Рязани.

В наставлении он предложил верующим задуматься над вопросом, который на протяжении веков волновал людей: зачем человек живет и в чем заключается смысл его существования.

По словам митрополита, ответ на этот вопрос связан с верой в Бога. Смысл земной жизни он видит в стремлении обрести жизнь вечную в Иисусе Христе, быть с Богом и пребывать в Его любви.

Что значит «взять крест свой»

Отдельно архипастырь остановился на евангельских словах: «Возьми крест свой и иди за Мной».

По словам митрополита Никодима, для христианина речь идет не только о физических страданиях. Нести свой крест — значит жить в соответствии с заповедями и свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа.

Архипастырь подчеркнул, что открыто исповедовать веру перед другими людьми не следует считать проявлением гордости. Христианин, по его словам, призван показывать свою принадлежность к вере не только словами, но и поступками.

«Чтобы наносить крестное знамение на себя, на свою трапезу, молиться, когда просит об этом душа; креститься, когда идёшь мимо храма; показывать миру, что я — верующий человек, что я без Бога ничего не могу, что я раб Божий», — сказал священник. 

О свободе и человеческих страстях

Митрополит Никодим связал христианское понимание свободы с ответственностью человека перед Богом. Он призвал верующих жить «по законам горнего мира», а не становиться рабами собственных страстей.

«Я свободен! Я могу делать то, что я хочу!» — привел архипастырь пример человеческого отношения к свободе. По его словам, человек, который полностью подчиняется своим желаниям, может оказаться зависимым от собственных страстей, несмотря на ощущение полной свободы.

В завершение наставления митрополит призвал православных быть внимательными к искушениям и помнить о своем крещении.

«С самого вашего Крещения у каждого из нас есть нательный крест — тот крест, который напоминает нам о том, что мы должны быть со Христом, что истина для нас — в Боге, цель наша — Царство Небесное», — сказал митрополит Никодим.

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