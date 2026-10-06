Эксперт рассказала, как россияне могут увеличить пенсию на 10%

Многие россияне задаются вопросом, как максимально эффективно распорядиться своими пенсионными правами, чтобы обеспечить достойный уровень жизни в будущем. Действующее законодательство предоставляет гражданам несколько легальных инструментов для повышения размера будущих выплат. О том, как за один год увеличить пенсию на 10%, а также о других способах накопления баллов, в беседе с изданием URA.RU рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Орлова.

По словам эксперта, наиболее весомую прибавку могут получить те граждане, которые достигли пенсионного возраста, но приняли решение продолжить официальную трудовую деятельность, отложив оформление выплат.

В этом случае в силу вступают так называемые премиальные коэффициенты. Пока человек работает официально, его работодатель продолжает отчислять страховые взносы, благодаря чему на индивидуальном лицевом счете накапливаются дополнительные пенсионные баллы (ИПК). Социальный фонд России (СФР) ежегодно проводит перерасчет с учетом этих новых поступлений.

Математика отсрочки: как растут выплаты

Если гражданин решает не обращаться за пенсией сразу после достижения необходимого возраста, в расчете итоговой суммы участвуют два растущих показателя: уже накопленные пенсионные баллы и фиксированная выплата.

«Фиксированная выплата к пенсии за один год отсрочки выхода на пенсию по старости увеличивается на 5,6%, а сумма накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов возрастет на 7%. Таким образом, если отложить выход на пенсию на один год, то выплаты увеличатся примерно на 10%, а если на 5 лет — пенсия вырастет почти в 1,5 раза», — пояснила Наталья Орлова.

Кто может воспользоваться этой возможностью

Право на отсрочку имеют все граждане, у которых уже возникло право на страховую пенсию по старости. Это касается и тех, кто имеет право на досрочное назначение выплат, а также получателей пенсии по потере кормильца. При этом законодательство устанавливает максимальный срок отсрочки — 10 лет.

Плюсы и минусы позднего выхода на пенсию

Наталья Орлова подчеркнула важность тщательного анализа всех аспектов перед принятием решения об отсрочке выхода на пенсию. По её словам, среди преимуществ можно выделить значительное увеличение дохода, сохранение привычного уровня жизни, сохранение социального статуса и активное участие в общественной жизни, что способствует сохранению энергии и эффективному использованию накопленного опыта.

«Минусы — риск не дождаться этих выплат по биологическим причинам и лишение удовольствий, присущих пенсионерам: свобода в планировании путешествий и посещений культурных мероприятий, участие в программах поддержки долголетия, общение с семьей и тому подобное», — рассказала специалист.

Альтернативные способы увеличить пенсию

Помимо отсрочки, Наталья Орлова назвала и другие законные методы повышения пенсионного обеспечения:

Работа после выхода на пенсию. Если гражданин уже оформил выплаты, но продолжает трудиться официально, работодатель по-прежнему платит взносы, что приводит к ежегодному перерасчету и росту индивидуального пенсионного коэффициента. Использование материнского капитала. Женщины имеют право направить средства маткапитала (полностью или частично) в накопительную часть своей будущей пенсии. Покупка недостающих баллов. Если для назначения пенсии по нормативам не хватает стажа или баллов, их можно легально докупить, оформив добровольные страховые взносы в Социальный фонд России.

Как проверить свои накопления заранее

Перед тем как принимать стратегические решения об отсрочке или покупке баллов, эксперты настоятельно рекомендуют проверить актуальное количество стажа и пенсионных коэффициентов. Сделать это можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте СФР.

Важно учитывать временной лаг в обработке данных. Проверку нужно проводить заблаговременно, так как информация обновляется не мгновенно. Например, если гражданин оплатил добровольные взносы в 2025 году, увидеть их отражение в системе он сможет только к марту 2026 года.