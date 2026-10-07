Более 3 миллионов рублей зарплаты задолжало предприятие Рязанской области

Скопинская межрайонная прокуратура провела масштабную проверку соблюдения трудового законодательства в ряде организаций городского округа. Надзорные мероприятия были направлены на защиту законных интересов работников и выявили серьезные нарушения в сфере охраны и оплаты труда.

В ходе проверки прокуроры установили, что на одном из предприятий округа не организована система управления профессиональными рисками, что является прямым нарушением требований трудового законодательства в области охраны труда.

Однако наиболее резонансным фактом стала выявленная задолженность по заработной плате. Работодатель не выплатил заработанные средства 27 сотрудникам, а общая сумма долга превысила 3 миллиона рублей.

Установленные нарушения послужили основанием для принятия незамедлительных мер прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения представлений надзорного ведомства должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В интересах десяти работников в суд направлены исковые заявления о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате, а также о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав.