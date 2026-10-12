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Общество

Более 100 единиц техники и 11 тысяч тонн реагентов подготовили в Рязани к зиме

Анастасия Мериакри
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На заседании Правительства Рязанской области, прошедшем в понедельник, 12 октября, обсуждалась готовность коммунальных служб к зиме. Глава администрации Рязани, Борис Ясинский, представил основные показатели.

По словам Ясинского, для обеспечения бесперебойной работы в зимний период подготовлено более 100 единиц специализированной техники. Ядро этого автопарка составят 31 комбинированная дорожная машина, способная одновременно убирать снег и обрабатывать покрытие реагентами.

Основные объемы работ по содержанию улично-дорожной сети возьмет на себя муниципальная Дирекция благоустройства города. Для оперативного охвата ряда районов также будут привлечены силы подрядных организаций.

Отдельное внимание на заседании было уделено обеспеченности города реагентами. На текущий момент заготовлено более 11 тысяч тонн противогололедных материалов. Для покрытия потребностей второй половины зимы запланирована дополнительная закупка еще 11 тысяч тонн, которая состоится в январе 2027 года.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Рязанской области Павел Малков констатировал положительные изменения. Он отметил, что город действительно стал чище, однако подчеркнул, что останавливаться на достигнутом рано.

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