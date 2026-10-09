Агафья, Теона и Добрыня родились в сентябре в Рязани

Специалисты многофункционального центра Рязанского перинатального центра подвели статистику за первый осенний месяц. В сентябре здесь были зарегистрированы и получили свидетельства о рождении 99 малышей — 46 мальчиков и 53 девочки.

Безоговорочным лидером среди женских имен в сентябре стала Анна — именно это классическое имя родители выбирали чаще всего. Вторую строчку рейтинга поделили сразу два имени: Василиса и Аделина.

Среди редких и необычных имен для своих дочерей родители выбрали такие варианты, как Агафья, Адель, Теона и Стефания. Кроме того, в сентябре в Перинатальном центре появились на свет девочки с традиционными русскими именами Татьяна, Нина и Валерия.

Самым популярным именем среди мальчиков в сентябре стал Матвей. Второе место досталось Александру — одному из самых распространенных мужских имен в России на протяжении многих лет.

В числе редких мужских имен, которыми родители нарекли своих сыновей в сентябре, оказались Добрыня, Назар и Артур. Также в Перинатальном центре в прошедшем месяце появились на свет мальчики с именами Виктор и Виталий.