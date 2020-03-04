Сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН откроется грандиозным концертом

Официальная Рязанская лига МС КВН объявляет об открытии сезона 2020 года. Уже 2 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится грандиозный концерт, на который приедут квнщики из разных городов России. Порадуют зрителя и любимые рязанские команды. Организаторы обещают выступление команды высшей лиги. И даже не одной! Кто это будет – пока сюрприз. Их в этом сезоне запланировано очень много!

В этом сезоне с командами Рязанской Официальной лигой работают новые редакторы: Михаил Масленников из команды «Триод и Диод» (Смоленск) и Роман Кузьмин из команды «Такая история» (Орел). И конечно, неизменный редактор рязанки Вадим Ермишин из команды «Чернокнижник» (Рязань).

Куратор лиги – Евгений Донских (РУДН). Он планирует лично посмотреть команды, участвующие в этом сезоне.

Билеты на самое грандиозное открытие сезона появятся в продаже совсем скоро. Следите за новостями на нашем сайте и в официальной группе Рязанской лиги МС КВН.