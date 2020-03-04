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Как выбрать цветы на 8 марта

Осталось совсем немного до самого яркого, самого красивого и самого весеннего праздника – 8 марта. Главным атрибутом Международного женского дня, конечно же, являются цветы!

Перед праздниками в рязанских магазинах обычно не бывает проблем с цветами. Их можно приобрести повсюду, даже в продуктовом магазине возле дома. А вот какие выбрать? Корреспондент РИА «7 новостей» решил упростить задачу мужчинам и узнал основные правила этикета флористики.

При выборе букета нужно учитывать возраст женщины, степень родства и близости, неплохо бы узнать о наличии или отсутствии аллергии.

Обратите внимание на бутон – он должен быть гладкий, упругий, без посторонних пятен и полос. Стебель должен быть плотный, без повреждений. Как понять что лепесток «свежий»: отогните его назад, и он быстро вернётся на прежнее место.

Что дарить?

Конечно, незаменимым символом праздника является мимоза. Естественно, одна ветка не будет смотреться гармонично, но даже самая капризная леди оценит охапку таких цветов не хуже чем 101 розу.

Ромашки подойдут для милой, домашней и скромной девушки.

Герберы и хризантемы, как правило, дарят взрослым женщинам.

Если выберете тюльпаны в качестве подарка, не скупитесь на охапку.

Розы – незаменимая классика. Хорошо бы узнать, розы какого цвета больше нравятся вашей даме.

Как ухаживать?

Несколько лайфхаков для того, чтобы букет порадовал дольше.

Сразу обновите срез на 2-3 см. Мягкие стебли обрезаем под углом, а твёрдые расщепляем ножом.

Розы и лилии любят прохладную воду, тюльпаны холодную (не лишним будет добавить пару кусочков льда). Герберы и хризантемы ставим в тёплую воду.

Размещать букет стоит подальше от прямых солнечных лучей, сквозняков и отопительных приборов.

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