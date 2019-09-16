РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе читатели на примере известных миллионеров узнают о принципах правильного финансового поведения.

История 91. Самый богатый поклонник российского внедорожника

Каким должен быть транспорт миллиардера? Большинство предположит, что это один из представителей итальянской спорткар-индустрии: Ferrari или Lamborghini. На худой конец, что-нибудь из большой немецкой тройки. А вот один из создателей империи по производству упаковочных материалов, швед Ханс Раусинг, сделал выбор в пользу российской «Нивы». Более того, этот экземпляр отечественного автопрома он брал подержанным.

Ханс Раусинг, стремясь уйти от суровых шведских налогов, в начале 80-х переехал в Великобританию. В итоге по уровню благосостояния обогнал не только сэра Элтона Джона или писательницу Джоан Роулинг, но и саму королеву. Огромный особняк в южной Англии, вилла на Барбадосе, множество слуг — это все прекрасно вписывается в бюджет главы компании, которая совершила настоящую революцию на рынке упаковки. Но вот личные привычки шведа у многих вызывали удивление. Он нередко ходил стричься к деревенскому парикмахеру, торговался в магазинах, а также требовал положенные ему как пенсионеру скидки на товары и услуги. Можно ли его при этом назвать жадным? Нет. Раусинг немало жертвовал на благотворительность, да и семью не обделял. Но не считал зазорным экономить средства там, где это сделать легко. Он демонстрировал главные принципы рационального финансового поведения: анализировал свой бюджет, заставлял деньги работать, распределял цели по степени важности, то от чего можно отказаться, а что действительно необходимо.

Ну а «Нива» — не столько один из элементов этого стиля жизни, сколько показатель интереса к России. В университете швед изучал русский язык и литературу, получил степень бакалавра. Ханс Раусинг бегло говорил по-русски и видел сначала в Советском Союзе, а затем в России делового партнера, мощный рынок, который позволил бы его упаковочной империи стать еще более мощной.