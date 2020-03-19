С улиц Рязани вывезли около 300 кубометров смета и грунтовых наносов

В Рязани продолжается уборка проезжих частей и тротуаров. В работах по очистке и благоустройству города было задействовано свыше 200 сотрудников Дирекции благоустройства города и более 120 единиц спецтехники.

В ночь на 19 марта грунтовые наносы вывезли с улиц Гоголя и Ленинского Комсомола. Осуществлялось подметание и грейдирование улиц, сбор случайного мусора, санитарная уборка остановок общественного транспорта. Было удалено 420 несанкционированных рекламных объявлений.

В ночь на пятницу, 20 марта, планируется провести уборку на улице Ленинского Комсомола и Голенчинском шоссе.