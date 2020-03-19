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Николай Любимов попросил Сбербанк о льготах для компаний, пострадавших из-за введения карантина

19 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с управляющим Рязанским отделением ПАО «Сбербанк» Иваном Семеновым. Они обсудили вопросы, касающиеся обеспечения социально-экономической стабильности в регионе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений.

Любимов отметил, что Сбербанк является одной из наиболее значимых финансово-кредитных организаций в регионе. Он поблагодарил компанию за помощь в завершении строительства проблемного дома ЖК «Аэробус».

Губернатор попросил Ивана Семёнова рассмотреть вопрос реструктуризации или предоставления отсрочки по уплате процентов и основного долга по кредитам, которые привлекались компаниями, наиболее пострадавшими от ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. В первую очередь это касается сферы туризма, гостиничного бизнеса, международных и междугородних перевозок, проведения культурно-массовых мероприятий, организации досуга.

Любимов попросил проработать возможность предоставления льготных займов на пополнение оборотных средств в целях недопущения банкротства наиболее пострадавших от ограничений компаний, а также на закупку оборудования для пищевой промышленности, производства средств индивидуальной защиты.

– Сейчас это крайне актуально и мы предпринимаем все меры для того, чтобы средства индивидуальной защиты у нас появились в полном объеме, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор акцентировал внимание на такой мере, как снижение (пересчет) комиссии по договорам эквайринговых услуг, оказанных туристским компаниям. Глава региона подчеркнул также необходимость реструктуризации или отсрочки по ипотечным кредитам для работников тех отраслей, которые наиболее пострадали от введенных ограничений, сообщает сайт регионального правительства.

Управляющий Рязанским отделением ПАО «Сбербанк» Иван Семенов подчеркнул, что все просьбы будут рассмотрены и отработаны в кратчайшее время. В частности, по вопросу о реструктуризации кредитов по предприятиям планируется принять системное решение с тем, чтобы в дальнейшем все процессы были максимально ускорены.

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