С середины ноября изменится режим работы Государственного музея-заповедника С.А. Есенина

С 18 ноября 2019 года изменится режим работы Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Об этом сообщает официальный сайт музея.

С 18 ноября каждый понедельник будет выходным днем. Музей будет закрыт для посещения.

Со вторника по воскресенье график работы будет следующим:

Усадьба родителей С.А. Есенина, Дом священника И.Я. Смирнова и выставочный центр с 10:00 до 18:00 часов.

Земская школа, Музей поэмы «Анна Снегина», литературная экспозиция, Спас-Клепиковская второклассная учительская школа и чайная – со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00; суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Билетная касса: вторник — воскресенье с 10:00 до 17:00 часов. При наличии заявок все экспозиции работают в обычном режиме.