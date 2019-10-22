Более 900 жителей Рязанской области подали заявки на участие в конкурсе управленцев

Пресс-офис АНО «Россия – страна возможностей» информирует о том, что от жителей Рязанской области поступило более 900 заявок на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять активное участие в конкурсе управленцев, отметив, что это реальный шанс не только продемонстрировать лучшие профессиональные, лидерские качества, но и войти в кадровый резерв и получить перспективную работу. В настоящее время от жителей Рязанской области на сайт ЛидерыРоссии.рф уже поступило более 940 заявок.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова до окончания приема заявок осталось меньше недели. «На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59, – отметил Алексей Комиссаров.– Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

28 октября стартует дистанционный этап. Участники должны будут пройти ряд тестов, направленных на оценку интеллектуальных способностей, общих знаний, а также управленческой готовности.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.