Чаевые: где и сколько оставлять

Чаевые — извечное балансирование на грани неловкости: как не обидеть официанта, оставив на чай слишком мало, и уместно ли вообще оставлять что-то сверх суммы в чеке? Тема чаевых завязана на национальном менталитете, экономике и традициях. В одних странах чаевые обязательны, потому что это единственный заработок обслуживающего персонала, в других — уже включены в счёт, в третьих и вовсе не приняты.

Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой рассказываем, сколько уместно оставлять на чай в популярных для отдыха странах.

В Тайланде местные жители практически никогда не оставляют чаевые. Зато от «фаранга»(так тайцы называют любого иностранца) чаевых ждут повсюду: в кафе, ресторанах, тук-туках (местных маршрутках), экскурсионных автобусах, в сафари-парках, массажных салонах и т. д. Это часть менталитета — чужеземец должен показать уважение к подданным короля и благодарность за радушный приём.

Во Франции стоимость обслуживания сразу включена в счёт и составляет 10—15% от суммы заказа. И это не хитрый маркетинговый ход, а требования налогового законодательства. В итоговую сумму входят вознаграждение официанта, плата за хлеб, масло и воду, которые подают перед основным блюдом.

В Испании, Италии, Португалии и Германии какого-то общепринятого процента от суммы заказа в этих странах нет. Есть три универсальных способа не прогадать: можете округлить счёт, не забрав сдачу, оставить на чеке пару монет или не более 10% от заказа. Выбирайте.

В Турции на восточное гостеприимство непременно следует отвечать щедростью, если Вам всё понравилось. Здесь принято оставлять 10—15% в кафе и ресторанах.

Даже не вздумайте оставлять чаевые в Японии, Китае или Южной Корее. Это будет воспринято как страшное оскорбление во всех трёх странах. Если в Китае чаевые просто не приняты, то в двух других странах уровень жизни достаточно высок и обслуживающий персонал получает неплохую зарплату. Оставленные Вами от чистого сердца деньги воспримут в лучшем случае как недоразумение (наверное, просто забыли сдачу на столе —побегут за Вами, чтобы отдать), а в худшем — как подачку.

В арабских странах и на Ближнем Востоке давать «бакшиш», то есть на чай, — это не просто хороший тон, а почитаемая традиция и неотъемлемая часть местного этикета. Размер «бакшиша» может быть любым. Если сомневаетесь, давайте 10—15% от суммы. По обычаю от него принято сначала отказаться, а уже потом принять. Такие же правила действуют во многих африканских странах.

Очень приветствуются чаевые в Мексике. Мексиканцы знают толк в деньгах, и утверждают,что именно чаевые помогают человеку создавать вокруг себя круговорот финансов. Чем круговорот больше, тем богаче человек. И если Вы не даёте чаевые, это выглядит не вежливо, и воспринимается, будто Вы недовольно обслуживанием.

Таким образом, где-то чаевым обрадуются, а где-то, напротив, только разозлятся, даже если порыв угостить официанта исходит от души. Вооружайтесь полезными знаниями и следуйте местному этикету, тогда поездка пройдёт отлично, а все блюда покажутся в разы вкуснее.