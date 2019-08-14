С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

В Монастырском саду на территории Кремля состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». В этот вечер у стен Рязанского кремля собрались сотни рязанцев и гостей города. В этом году на фестиваль прибыли команды из 32 регионов России.

В понедельник, 12 августа, в районе Химволокна в Рязани загорелся мусорный полигон. Пожар начался вечером, а к утру вторника по территории Октябрьского района распространился дым и сильный запах гари. В настоящее время на объекте активного горения нет.

В Рязани открылся пресс-центр II Международного форума древних городов. Журналистам рассказали о программе форума, а также отметили, что все брифинги будут транслироваться в прямом эфире на сайте телеканала ТКР и его группе Вконтакте.

Во время пожара на улице Братиславской спасли 10 человек. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра – горело кресло в коридоре. Тем не менее, пожарным пришлось эвакуировать трёх человек.