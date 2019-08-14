На главную Рязань Общество С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа
РязаньОбществоТоп новость

С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

В Монастырском саду на территории Кремля состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». В этот вечер у стен Рязанского кремля собрались сотни рязанцев и гостей города. В этом году на фестиваль прибыли команды из 32 регионов России.

В понедельник, 12 августа, в районе Химволокна в Рязани загорелся мусорный полигон. Пожар начался вечером, а к утру вторника по территории Октябрьского района распространился дым и сильный запах гари. В настоящее время на объекте активного горения нет.

В Рязани открылся пресс-центр II Международного форума древних городов. Журналистам рассказали о программе форума, а также отметили, что все брифинги будут транслироваться в прямом эфире на сайте телеканала ТКР и его группе Вконтакте.

Во время пожара на улице Братиславской спасли 10 человек. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра – горело кресло в коридоре. Тем не менее, пожарным пришлось эвакуировать трёх человек.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С добрым утром! Обзор новостей за 13 августа

В Рязани состоялось очередное заседание регионального правительства

Назначен начальник главного управления ветеринарии Рязанской области

В Рязанской области возродили юношескую хоккейную команду

В Рязани обсудили вопросы безопасности детей в День знаний

Детский сад в Кальном откроется к 1 сентября

На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы

Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Православные витязи» побывали в Казанском женском монастыре

В Рязанской области провели внеплановые проверки палаточных лагерей

В Рязани выбрали лучший блинный торт