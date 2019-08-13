В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Во вторник, 13 августа, в областной научной библиотеке им. Горького открылся пресс-центр II Международного форума древних городов.

Журналистам рассказали о программе форума, а также отметили, что все брифинги будут транслироваться в прямом эфире на сайте телеканала ТКР и его группе Вконтакте.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал, что основными темами форума стали театр, архитектура, история, фотография и бизнес.

– Рязань снова станет площадкой, где в режиме нон-стоп будут обсуждаться насущные проблемы древних городов, – отметил Виталий Попов.

В рамках форума покажут спектакли разных театров мира. Среди них коллективы из Испании, Болгарии, Армении, Узбекистана и других. Помимо этого, 17-18 августа будет работать лекторий «Школа древних городов» в Торговом городке. Основными темами лекций станут урбанистика и развитие городов.

Отметим, что с 14 по 18 августа в Рязань приедут представители 35 стран мира и 55 городов России. С полной программой II Международного форума древних городов можно ознакомиться на нашем сайте.