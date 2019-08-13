На главную Рязань Культура В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран...
РязаньКультураОрганы властиПравительство

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Во вторник, 13 августа, в областной научной библиотеке им. Горького открылся пресс-центр II Международного форума древних городов.

Журналистам рассказали о программе форума, а также отметили, что все брифинги будут транслироваться в прямом эфире на сайте телеканала ТКР и его группе Вконтакте.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал, что основными темами форума стали театр, архитектура, история, фотография и бизнес.

– Рязань снова станет площадкой, где в режиме нон-стоп будут обсуждаться насущные проблемы древних городов, – отметил Виталий Попов.

В рамках форума покажут спектакли разных театров мира. Среди них коллективы из Испании, Болгарии, Армении, Узбекистана и других. Помимо этого, 17-18 августа будет работать лекторий «Школа древних городов» в Торговом городке. Основными темами лекций станут урбанистика и развитие городов.

Отметим, что с 14 по 18 августа в Рязань приедут представители 35 стран мира и 55 городов России. С полной программой II Международного форума древних городов можно ознакомиться на нашем сайте.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с детьми из Иркутской области

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП, на месте происшествия скорая помощь

В Рязани на несколько дней перекроют улицу Островского

В Рязани внук зарезал 80-летнюю женщину

Суд обязал рязанца снести самовольно установленную перегородку в подъезде

Свалку в районе Химволокна тушат два пожарных расчёта

В ДТП в Касимовском районе пострадал мотоциклист

В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский актёр сыграет в фильме о Викторе Цое

Гастроли Мичуринского драматического театра

«Культурный минимум» в Рязани открыл «Хоббит»