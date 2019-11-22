Рязанскому дворцу молодёжи исполнилось 50 лет

В пятницу, 22 ноября, Рязанский дворец молодёжи отметил 50-летние. Поздравить учреждение с юбилеем собрались представители органов власти и сотрудники культуры города. Первой высказалась министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

– Дворец молодёжи объединяет всех, кто молод душой. Это наш дом: рязанцев, которые стремятся попасть сюда на конкурсы и представления, их детей, которым нравится здесь заниматься в кружках и секциях, нашей молодёжи, которая стремится сюда за новым, важным и очень интересным. С праздником, дорогой наш Дворец молодёжи, – сказал Ольга Щетинкина.

Министр вручила приветственный адрес директору Дворца молодёжи Николаю Плетнёву, а также награды отличившимся сотрудникам.

– Уважаемые друзья, благодаря большому сердцу руководителя, дом на протяжении всех лет своего существования привлекает сюда нас. Николай Викторович, искренняя благодарность и пожелание вам всего самого-самого хорошего, – сказала она.

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Ещё один подарок Дворец получил от рязанской молодёжи – бочонок с мёдом, «чтобы во дворец, как пчёлки на мёд, слетались добрые люди всех поколений».

К поздравлениям присоединился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Он отметил, что коллектив дворца уникален и умудряется в короткие сроки реализовать красивые и масштабные прокты, которые становятся частью истории Рязанской области. Виталий Попов вручил коллективу Дворца цветы и благодарственное письмо.

– Дорогой рязанский дворец молодёжи, от всей души поздравляю тебя с Днём рождения. Мы с тобой почти ровесники. Для человека 50 лет – солидная зрелость, для учреждения – это в общем-то не так уж и много. Когда-то в своей юности ты был богат и респектабелен, был частью солидной нефтяной отрасли, а потом произошло чудо – с возрастом ты стал молодёть, а с молодостью к тебе пришли свобода самовыражения, творчества и поиска. Дорогой дворец, я желаю тебе в следующие 50 сохранить всё то, что есть у молодёжи– задор, энергию и креатив, – присоединилась к поздравлениям глава городской администрации Елена Сорокина.

Заместитель председателя Комитета Рязанской облдумы по экономическим вопросам Сергей Лукьянов поддержал слова главы администрации про возраст.

– Вот я действительно ваш ровесник, поэтому представляю, сколько за 50 лет в жизни произошло событий. Всех с юбилеем! – сказал он и поздравил директора Дворца, коллектив и ветеранов.

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Заместитель главы муниципального образовании Лариса Максимова пожелала дворцу тепла, уюта, доброжелательности и открытых дверей.

–Вы приняли эстафету от дворца нефтяников и продолжаете радовать нас и выявлять таланты. А талантов у нас на Рязанщине очень и очень много, – сказала она.

Завершился праздник творческими выступлениями и яркими номерами воспитанников Дворца молодёжи.