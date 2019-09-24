Рязанский народный хор имени Е. Попова выступит с гастролями в Германии

26 и 27 октября Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова выступит в Российском доме науки и культуры в Берлине, в рамках фестиваля «Special Folk Edition». Фестиваль является частью международного проекта «Русские сезоны» в Германии.

«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников «Русских сезонов» в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году «Русские сезоны» на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году «Русские сезоны» покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн. зрителей.

Фестиваль «Special Folk Edition» — первый фестиваль русских национальных коллективов в Германии. Он пройдет с 20 сентября по 12 декабря в 6 городах Германии и объединит более 20 концертов с участием 6 прославленных коллективов.



«Это уникальная возможность для немецких зрителей почувствовать богатство русской души с помощью языка танца и песни, познакомиться с традициями народов России благодаря мастерам исполнительского искусства», – отмечает директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

Выступление Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова станет одним из ярких и самобытных пунктов программы фестиваля «Special Folk Edition».

История хора началась в селе Большие Журавинки Рязанской области. Первые участники коллектива, как и его основательница Ирина Косилкина, — простые сельские жители, которые пели так, как научились у своих предков. Рязанская манера пения – звонкоголосая, с неповторимыми полифонией и красками тембров. Рязанский народный хор бережно хранит самобытные черты песенной традиции, ведь основу репертуара составляют старинные напевы.

Коллектив представит программу «Сердце России». С одной стороны, это красочный рассказ о древнем самобытном крае, знаменитым своим историческим прошлым, именами прославленных земляков, которые вошли в летописи об Авдотье Рязаночке и Евпатии Коловрате. Слушатели познакомятся со всем многообразием песенного-танцевального фольклора Рязанщины. В другой стороны, современный взгляд на музыкальное достояние России. Это авторские песни Е. Попова, А. Аверкина, А. Ермакова, Г. Пономаренко, а также всенародно любимые композиции.

Фото Андрея Павлушина