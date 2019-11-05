

Рязанские врачи спасли девушку после падения с высоты пятого этажа. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Девушка поступила в реанимацию областной клинической больницы в очень тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали множественные переломы конечностей и ушиб лёгких. Ей потребовалась противошоковая терапия, а через 10 часов после поступления на тяжёлый оскольчатый перелом костей таза установили аппарат внешней фиксации для того, чтобы стабилизировать тазовое кольцо. Это помогает избежать осложнений при многочисленных травмах.

Через несколько дней, как только позволило её состояние, была проведена первая операция. Врачи выполнили костный остеосинтез с пластиной на левом плече, на правом плече установили штифт с блокированием, а также штифт с блокированием установили в левое бедро. Через сутки после стабилизации пациентку перевели в отделение травматологии.

Следующая операция — устранение центрального вывиха бедра. Это состояние, когда головка бедра проламывает дно вертлужной впадины и проходит вглубь таза из-за воздействия большой силы на нижнюю часть тела. Для того чтобы восстановить тазовое полукольцо, потребовалась работа мультидисциплинарной хирургической бригады. Вместе с травматологами в операционной работал сосудистый хирург. Операция длилась более двух часов.

Девушке предстоит пройти курс реабилитации. Скорее всего, через 2-3 недели ей можно будет принять вертикальное положение, а после этого заново учиться ходить.