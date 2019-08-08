Врачи «собрали» кость рязанцу, упавшему на бетонную плиту

Врачи травматологического отделения Рязанской областной клинической больницы «собрали» кость рязанцу, упавшему на бетонную плиту. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Молодой человек поступил в травматологическое отделение ОКБ с раздробленной от удара костью вертлужной впадины. Такая травма означает, что перелом произошел в том месте, где головка бедренной кости примыкает к кости таза. Случай сложный и в практике специалистов нечастый.

Специалисты ОКБ устранили центральный вывих и провели остеосинтез отломков дна вертлужной впадины. Для спасения пациента работала бригада в составе хирургов травматологов Анатолия Тюрчина, Александра Евсюкова и Александра Ольчева и сосудистого хирурга Александра Герасимова. Мужчина уже встаёт, двигается и даже сфотографировался с врачами, которые вернули ему надежду на активную жизнь.