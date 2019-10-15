Рязанские школьники построили «собственный город РДШ»

С 12 по 14 октября в детском лагере «Звёздный» проходил выездной семинар расширенного Детского Совета Рязанской области! Скопинский район представляла ученица 11 класса МБОУ «Вослебовская СОШ» Филатова Кристина.

Каждый день семинара был наполнен насыщенной образовательной программой, ребята приняли участие в форсайт-сессии, построили «собственный город РДШ», в который поселили крутые всероссийские проекты движения, разработали и защитили социально-значимые проекты. Для активистов РДШ были организованны «Классные встречи» с председателем регионального отделения РДШ Рязанской области Ольгой Игнатовой, а также «Полезный разговор» с Сергеем Хлыстовым.

Выездной семинар подарил ребятам море позитива и дополнительный стимул для дальнейшего развития РДШ в регионе.