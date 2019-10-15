На главную Рязань Общество Рязанские школьники построили «собственный город РДШ»
РязаньОбщество

Рязанские школьники построили «собственный город РДШ»

С 12 по 14 октября в детском лагере «Звёздный» проходил выездной семинар расширенного Детского Совета Рязанской области! Скопинский район представляла ученица 11 класса МБОУ «Вослебовская СОШ» Филатова Кристина.

Каждый день семинара был наполнен насыщенной образовательной программой, ребята приняли участие в форсайт-сессии, построили «собственный город РДШ», в который поселили крутые всероссийские проекты движения, разработали и защитили социально-значимые проекты. Для активистов РДШ были организованны «Классные встречи» с председателем регионального отделения РДШ Рязанской области Ольгой Игнатовой, а также «Полезный разговор» с Сергеем Хлыстовым.

Выездной семинар подарил ребятам море позитива и дополнительный стимул для дальнейшего развития РДШ в регионе.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В день города по красной ковровой дорожке прошли лучшие рязанцы

В Рязанском регионе появится первый в РФ агробиотехнопарк

В Рязани пройдёт первый форум молодёжи