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Рязанские МФЦ переводят на особый режим работы

С 21 по 30 марта рязанские МФЦ переводят на особый режим работы. Теперь посетителей здесь будут обслуживать только по предварительной записи. Такая мера введена для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Особый режим вводится для всех структурных подразделений МФЦ, сообщает сайт регионального правительства. Записаться на прием к специалистам МФЦ можно на официальном сайте учреждения (моидокументы62.рф) или по телефону 8(4912)55-50-55. По одной представительной записи предоставляется одна услуга.

Приходить в МФЦ за документами нужно только после уведомления об их готовности, предварительно записавшись на выдачу документов. Услуга предоставляется только заявителю, указавшему свои данные при записи на прием к специалисту МФЦ.

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