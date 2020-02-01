Рязанские десантники принимают участие в масштабном марш-броске из восьми городов

Команда курсантов Рязанского десантного училища принимает участие в масштабном марш-броске из восьми городов. Об этом сообщает ТКР.



Комбинированный марш-бросок приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Пройдёт он по всей стране с 1 по 19 февраля.



Начали свой маршрут курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова сегодня на родине воздушно-десантных войск в городе Воронеж.



Всего по пути следования курсанты пройдут через город воинской славы Воронеж, город Грязи, город Липецк, город воинской славы Елец, поселок городского типа Волово, город Щекино, город Обнинск и финишируют в городе воинской славы Наро-Фоминске. Общая протяженность этого маршрута – 640 км.



В марш-броске участвуют 8 команд от частей и соединений Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды – 30 человек. Почти 250 самых подготовленных как физически, так и морально десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они достойные последователи своего легендарного Командующего – Василия Филипповича Маргелова.

