Рязанские активисты продолжают благоустройству территорий

Рязанские активисты завершили проект местной инициативы строительства детской игровой площадки на улице Пойменной. Работы по благоустройству на улице Садовой продолжаются. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Работы по благоустройству территории на улице Пойменной начались в августе. Активисты местного ТОСа за выходные установили и покрасили ограждение, подготовили информационный стенд, подкрасили некоторые элементы оборудования. В скором времени на площадке установят видеокамеры.

На улице Садовой в Канищеве работы продолжаются. В данный момент на площадке установили ограждение. На днях здесь прошла встреча активистов, которые обсудили проект комплексного благоустройства на ул. Советской с учетом необходимости реставрации памятника воинам-жителям поселка, новой детской площадки, решения вопроса с ливневыми водами и асфальтировкой.