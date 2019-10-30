Рязанские активисты ОНФ запустили «Народную карту тыла и фронта»

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области запустили проект «Народная карта тыла и фронта» в социальной сети Вконтакте.

Новый патриотический проект ОНФ «Народная карта тыла и фронта» призван установить связь между поколениями, напомнить людям, что вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли как предприятия, так и отдельное личности. Их трудовой подвиг мы не вправе забывать.

Новым акцентом патриотической работы ОНФ стала актуализация семейных историй, ведь практически в каждой семье были люди, которые трудились в тылу. Общественники начали публикацию историй в социальной сети вконтакте и приглашают всех рязанцев присоединиться к проекту.