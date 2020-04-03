Рязанская облдума поддержала ходатайство о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести»

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3 апреля Рязанская областная Дума поддержала ходатайство о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает сайт облдумы.

Как пояснил первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев, инициатива о присвоении Рязани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» исходит от жителей, обратившихся в городскую Думу и администрацию областного центра.

– К нам в областную Думу поступил полный комплект документов, в котором в том числе имеется подробная архивная справка, – подчеркнул Александр Шевырев. – Мы все прекрасно знаем нашу Рязань: у нас много оборонных предприятий. В годы Великой Отечественной войны все они работали для страны, изготавливали различную продукцию, чтобы приблизить победу нашей армии. Жители самоотверженно трудились, перевыполняя ежедневную норму в несколько раз. Медалью за доблестный труд награждены более 14,5 тысяч рязанцев. Как и тысячи наших земляков, я считаю, что наш город достоин звания «Город трудовой доблести».