Рязанка стала победительницей конкурса женских историй «Разреши себе»

На днях были подведены итоги пятого сезона Международного конкурса женских историй «Разреши себе». Данный проект – это истории о женщинах, о важных решениях и преодолениях на пути к собственному счастью!

В пятом сезоне приняли участие 176 авторов из 11 стран, среди которых – Россия, Украина, Беларусь, Абхазия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Польша, Италия, Германия, США.

Победительницей в номинации «Жить!» (спецноминация «Невозможности») стала жительница Михайловского района Диана Халикова. Ее рассказ «Обмен колёс на крылья» будет опубликован в Книге-сборнике издательства АСТ.

Также история Дианы будет опубликована на сайте проекта razreshisebe.com и озвучена в аудиоформате с размещением на сайте.

Торжественная церемония чествования победительниц пройдет в рамках Вечера женских историй «Разреши себе» в Москве в начале декабря.

Кроме этого, в Москве открылась выставка фотоисторий людей с инвалидностью. Среди них истории спортсменов, общественных деятелей, журналистов. Диана Халикова стала единственной рязанкой, чья фотоистория вошла в экспозицию.

– На стенде, кроме фото, краткая история моей жизни и достижений. Например, написано про мои книги, занятия спортом и участие в конкурсе «Невская краса-2019». Особенно радостно, что на фото не только я, но и вся моя семья, – рассказала Диана. – Организатор этой экспозиции – Фонд социального страхования. Огромная благодарность нашему региональному отделению за предложение поучаствовать в таком проекте.

Выставка находится на Чистопрудном бульваре и продлится до начала декабря.