На главную Рязань Общество Рязанка стала победительницей конкурса женских историй «Разреши себе»
РязаньОбщество

Рязанка стала победительницей конкурса женских историй «Разреши себе»

На днях были подведены итоги пятого сезона Международного конкурса женских историй «Разреши себе». Данный проект – это истории о женщинах, о важных решениях и преодолениях на пути к собственному счастью!

В пятом сезоне приняли участие 176 авторов из 11 стран, среди которых – Россия, Украина, Беларусь, Абхазия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Польша, Италия, Германия, США.

Победительницей в номинации «Жить!» (спецноминация «Невозможности») стала жительница Михайловского района Диана Халикова. Ее рассказ «Обмен колёс на крылья» будет опубликован в Книге-сборнике издательства АСТ.

Также история Дианы будет опубликована на сайте проекта razreshisebe.com и озвучена в аудиоформате с размещением на сайте.

Торжественная церемония чествования победительниц пройдет в рамках Вечера женских историй «Разреши себе» в Москве в начале декабря.

Кроме этого, в Москве открылась выставка фотоисторий людей с инвалидностью. Среди них истории спортсменов, общественных деятелей, журналистов. Диана Халикова стала единственной рязанкой, чья фотоистория вошла в экспозицию.

– На стенде, кроме фото, краткая история моей жизни и достижений. Например, написано про мои книги, занятия спортом и участие в конкурсе «Невская краса-2019». Особенно радостно, что на фото не только я, но и вся моя семья, – рассказала Диана. – Организатор этой экспозиции – Фонд социального страхования. Огромная благодарность нашему региональному отделению за предложение поучаствовать в таком проекте.

Выставка находится на Чистопрудном бульваре и продлится до начала декабря.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»